Falece un home de 38 anos nun accidente de tractor en Fontenla

Accidente de tractor no que perdeu a vida un home no lugar de Fontenla, en Poio © Emerxencias de Sanxenxo

Un home de 38 anos, veciño de Poio, faleceu este sábado 30 de outubro ao sufrir un envorco co tractor que manexaba.

O accidente tivo lugar ao redor das 17.15 horas da tarde, momento no que unha persoa alertou ao 112 do sucedido, indicando que acaba de producirse o envorco do tractor e que a súa parella atopábase atrapada baixo a máquina agrícola.

Inmediatamente mobilizáronse os efectivos de emerxencia, cunha unidade do 061 e membros do grupos de Emerxencias Sanxenxo e dos Bombeiros de Ribadumia, ao ser necesario liberar á vítima. Tamén a Garda Civil, Policía Local e Protección Civil participaron no dispositivo.

Tras conseguir liberar o home accidentado, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento.

Segundo informa o 112 Galicia, no momento de sufrir o accidente o home traballaba nunha leira particular situada no lugar de Fontenla, Poio.

A Garda Civil abriu dilixencias para esclarecer as causas do suceso.