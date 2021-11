Organizan talleres de memoria e comunicación para maiores en once barrios e parroquias

Persoas maiores de 60 anos que non teñan problemas de memoria vencellados a ningún tipo de demencia. Son as que poderán participar nos talleres de memoria e comunicación asertiva que se van organizar en once barrios e parroquias do rural de Pontevedra

Os obradoiros, que desenvolverá o colectivo Acolle a partir do 15 de novembro, serán en San Roque, Lérez, Marcón, Bora, A Parda, Centro Sur, Mourente, Ponte Sampaio, Tomeza, Salcedo e Estribela.

O edil de Benestar Social, Marcos Rey, explica que son talleres preventivos, "cos que se busca que os nosos maiores poidan saír da casa, xuntarse e traballar a memoria e exercitala para mantela a maior parte do tempo posible".

Este ano, tras o obrigado parón pola pandemia da covid-19, levarase a cabo algunha sesión de inicio que servirá como reencontro entre os asistentes e tamén para que poidan desafogarse e contar como viviron esta complicada situación.

Rey engade que son talleres "moi consolidados", cuxas inscricións se xestionan directamente a través de asociacións veciñais das diferentes parroquias e barrios da cidade.