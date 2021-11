Buscan un home desaparecido tras saír pescar a unha zona de rochas en San Vicente do Mar

A última hora da tarde, os equipos de emerxencias buscan un home que, segundo as informacións que manexan os medios de rescate, saíu a pescar durante a mañá deste domingo á zona de San Vicente do Mar, no municipio do Grove.

A familia do pescador desaparecido foi quen alertou ao comprobar que non regresaba ao domicilio. Ás 16.30 horas informaban o servizo do 112 Galicia do sucedido sinalando ademais que atoparan o seu coche aparcado preto da praia do Carreiro, ademais dunha cana rota nunhas rochas da zona.

A partir dese momento, os xestores do CIAE-112 Galicia trasladaban a información á Garda Civil, á Policía Local do Grove, ao Servizo Municipal de Protección Civil, Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia, que mobilizaba o helicóptero Pesca I para iniciar o operativo de procura do home, segundo a información do 112.