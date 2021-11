O 7% dos bebés nacidos en Pontevedra este ano foron prematuros e 26 recibiron leite doada

Día Mundial do Prematuro no Hospital Provincial © Sergas Día Mundial do Prematuro no Hospital Provincial © Sergas

O 7,4% dos bebés que naceron en Pontevedra no que vai de ano foron prematuros -menores de 37 semanas de idade xestacional- e o 1% deles tiñan menos de 32 semanas.

Así o deu a coñecer este mércores a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés con datos tomados da actividade da unidade de Neonatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra entre xaneiro e novembro do presente ano.

Neste período naceron no Hospital Provincial un total de 1.065 nenos, dos que 79 foron prematuros. Todos os que teñen menos de 35 semanas ingresan esta unidade e dos bebés nados con entre 35 e 37 semanas de xestación ingresa o 55%.

Estes bebés nados antes da idade xestacional de 40 semanas son os principais receptores dun dos servizos do hospital, o da doazón de leite materno. En total, a unidade tivo este ano 35 receptores de leite doado, 26 deles prematuros, dun total de 7 nais doantes.

O número de receptores de leite doado é maior este ano que en todo 2020 a pesar de que tan só van once meses. En 2020 houbo 22 receptores durante todo o ano, 14 deles prematuros, tamén dun total de 7 nais doantes.

Pontevedra destaca por ser o primeiro centro receptor de leite materno en Galicia sen dispoñer de banco de leite propio. Dende novembro de 2018 o Hospital Provincial dispón dun punto de recollida de leite materno daquelas nais que queiran doalo e así contribuír, de xeito altruísta, á mellora da saúde dos bebés. Posteriormente, son os profesionais do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra os que realizan a súa distribución nos centros sanitarios da área.

Posto que a maior parte dos bebés que reciben o leite doado son prematuros e inmunodeprimidos, debe cumprir unha serie de parámetros específicos.

A área sanitaria deu a coñecer estes datos con motivo do Día Mundial do Prematuro. A data aproveitouse para entregar á neonatóloga do Complexo Hospitalario pontevedrés Pilar Crespo Suárez o Patuco de Honra da Asociación Galega de Familias Prematuras (AGAPREM) en homenaxe á súa carreira profesional adicada ao coidado dos neonatos, á súa entrega ao traballo e empatía coas familias dos nenos.

Este colectivo tamén quixo recoñecer o seu labor no banco de leite e o apoio para que AGAPREM teña presencia na comarca. En representación da Asociación Galega de Familias Prematuras Ana Valuja Framiñán -nai de Olivia, unha nena prematura nacida no Hospital Provincial de Pontevedra en novembro do ano 2018- fixo entrega deste Patuco de Honra, ademáis de obsequiar cuns detalles ás familias con bebes prematuros ingresados nesta unidade.

No transcurso do acto celebrado no Hospital Provincial de Pontevedra tamén se sinalou que na noite deste mércores iluminaranse diversos edificios da comarca en cor violeta para dar visibilidade ás actividades conmemorativas do Día Mundial do Prematuro. Cada ano 15 millóns de nenos nacen antes de termo e, actualmente en España, sucede aproximadamente nun de cada 13 nacementos.