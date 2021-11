O Revitaliza comeza o curso escolar coa participación de 700 alumnos en só dúas semanas

Actividades do Plan Revitaliza de compostaxe da Deputación nun colexio © Deputación de Pontevedra

O Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra vén de iniciar oficialmente o seu curso 2021-2022 nos centros de ensino da provincia cun arranque multitudinario: en apenas dúas semanas serán preto de 700 rapazas e rapaces as que pasen polas actividades que se están a desenvolver grazas aos obradoiros divulgativos sobre compostaxe desenvolvidos polo CEIDA.

O persoal responsable das actividades está a recibir moitas solicitudes por parte de colexios e institutos, chegándose a cifras prepandemia. De feito, nestes primeiros días cubriuse a dispoñibilidade dos obradoiros e chegouse a doce centros de dez concellos en sete comarcas diferentes da provincia, entre eles o IES de Poio, CEIP San Martíño de Salcedo, Los Sauces en Pontevedra, o CEE de Vilagarcía ou o CEIP A Pedra en Bueu.

As actividades dispoñibles consisten fundamentalmente en propostas presenciais “atractivas” para o alumnado, mantendo a grandes liñas o proxecto educativo, pero incorporando novas actividades como ‘O Xiravai de Ecocol’, sobre como o compost axuda a coidar a terra; ‘Experiencias co PH do solo’, sobre a calidade do solo. Tamén se manteñen outros obradoiros como o xa coñecido ‘Xogo da miñoca’, ‘Quen vive aí?’, ‘Intrusos no composteiro’ ou ‘Microcompostaxe na aula’.

Ata o de agora pasaron polas actividades lúdicas do Revitaliza realizadas a través do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) milleiros de alumnas e alumnos (arredor de 35.000), que coñeceron a compostaxe e concienciáronse da necesidade de tratar os residuos de maneira ambientalmente sustentable.

A pesares do parón motivado pola suspensión de clases en marzo de 2020, o interese polo programa está claramente ‘in crescendo’, sendo solicitado incluso polos concellos para os seus obradoiros e campamentos de verán tanto no pasado ano como neste.