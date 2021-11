Problemas técnicos obrigan a suspender un xuízo por abusar da filla da súa parella, de catro anos

Problemas técnicos obrigaron este martes ao tribunal da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra a suspender un xuízo no que se vai a sentar no banco un home acusado de abusar sexualmente da filla da súa parella, de catro anos.

O xuízo estaba fixado para este martes 23 de novembro ás 10.15 horas, pero non puido celebrarse por estas deficiencias técnicas, que xa son reiteradas nesta sección da Audiencia por deficiencias nos medios técnicos.

Unha vez que se celebre, o xuízo será a porta pechada en aras á debida protección da vítima e minimización da victimización secundaria que supón que se lle poida identificar de forma directa ou indirecta.

A Fiscalía considera ao acusado responsable dun delito de abuso sexual a menor de 16 anos con introdución de membros corporais na vía vaxinal coas agravantes de escaso desenvolvemento intelectual e físico da vítima que a colocou en situación de total indefensión e a de prevalimiento de relación de superioridade/parentesco coa vítima, dada a curta idade da vítima, catro anos, e que era para ela unha figura de autoridade.

Por estes feitos, pide que sexa condenado a 11 anos de prisión e á prohibición de aproximarse á nena, ao seu domicilio ou calquera lugar frecuentado por ela, dentro dun radio de 500 metros, durante outros 14 anos. Tamén pide que se lle impoña a medida de liberdade vixiada durante un período de catro anos tras a súa posta en liberdade.

O escrito de acusación do fiscal inclúe a petición dunha pena de inhabilitación para calquera profesión ou oficio, sexa ou non retribuído, que conleve contacto regular e directo con menores durante tres anos tras a súa posta en liberdade. Reclama, así mesmo, unha indemnización para a vítima de 1.000 euros polas lesións e 8.000 euros polos danos morais. Igualmente, deberá abonar ao Sergas 4.557,71 euros pola asistencia prestada á menor.

Os feitos ocorreron en abril de 2020, cando o acusado levaba dez meses de relación sentimental coa nai da nena. En ocasións, ambas pernoitaban na vivenda do procesado na zona do Porriño.

En concreto, o 9 de abril, despois de que nai e filla pasasen a noite na casa do acusado, a nai abandonou o domicilio, deixando á súa filla, co cueiro posto e durmida en compañía do procesado. A noite anterior habían discutido.

Segundo o fiscal, aproveitando as circunstancias de que estaba a soas e a cargo da menor, a súa especial vulnerabilidade por idade (4 anos) e a relación que tiñan, o procesado, "con ánimo libidinoso", retirou o cueiro á nena e efectuoulle tocamentos na zona vaxinal que lle provocaron lesións.

Sobre as 14:00 horas, e tras sucesivos intentos infrutuosos nas horas previas, a nai, coa axuda dun veciño, conseguiu acceder ao edificio para levar á súa filla.

A menor foi derivada para seguimento en Psiquiatría Infantil e días despois, o 17 de abril, a Xunta de Galicia, acordou asumir a garda provisional da nena, outorgándolle un permiso de convivencia coa súa avoa materna co fin de garantirlle unha contorna protectora segura.