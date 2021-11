O PP pedirá "apoio unánime" no pleno da Deputación para que os terreos que ocupa Ence se adscriban ao Porto de Marín

Jorge Cubela e Pepa Pardo, portavoces do PP, antes dun pleno da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

Do mesmo xeito que sucedeu no último pleno municipal de Pontevedra, o Partido Popular demandará ao pleno provincial da Deputación previsto para este venres 26 un "apoio unánime" por parte de todos os grupos ao mantemento dos postos de traballo de Ence e á adscrición ao Porto de Marín dos terreos que actualmente ocupa a fábrica pasteira en Lourizán.

A deputada popular Pepa Pardo defenderá esta postura amparándose no informe emitido polo Consello Consultivo da Xunta, que admitía a legalidade da opción de que a Autoridade Portuaria asuma esa zona marítimo terrestre de dominio público, onde se atopa instalada a factoría.

A proposta é unha "ofensiva política" a través de mocións coa intención de que se aplique esta "solución xurídica" co obxectivo de manter os postos de traballo, ante as tres sentencias da Audiencia Nacional que anulan a prórroga concedida en 2016 polo goberno en funcións de Mariano Rajoy á empresa.

Pepa Pardo considera que o informe presentado o 20 de outubro polo Consello Consultivo avala a posibilidade de adscribir eses terreos e "por iso as administracións debemos posicionarnos de forma clara á beira do mantemento dos postos de traballo dos nosos veciños". Considera que "é importante buscar alternativas viables" porque, afirma, "de non ser así as consecuencias económicas e sociais para a cidade e para a provincia serían incontables". Lembra que o Concello de Pontevedra acudiu "moitas veces para consultar" ao Consello Consultivo, por iso entende que a moción debe ser apoiada polo grupo de goberno provincial.

Asegura que "nin a Deputación nin o Concello de Pontevedra empatizaron coa situación dos traballadores e das súas familias, e mostraron un claro desinterese por manter a industria da cidade e da provincia". Pardo conclúe expoñendo que o impacto do peche da compañía "sería letal para numerosos sectores da provincia" e, por este motivo, entende que é responsabilidade dos cargos públicos colaborar nunha solución que garanta a continuidade "sen matices" dos postos de traballo.

Precisamente, este xoves 25 vai desenvolverse un encontro telemático do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín. Durante o seu transcurso vai someterse a votación o inicio dos trámites do expediente para incorporar os terreos de Lourizán que ocupa a fábrica de Ence á zona de servizo do porto.