O 'corazón' do Centro Comercial da Barca volve a later coa reapertura do hipermercado

Inauguración do hipermercado de Eroski na Barca © Concello de Poio

Un novo hipermercado abre as súas portas no Centro Comercial da Barca. Tras a saída de Carrefour, tomou a remuda a compañía Vegalsa-Eroski. O establecemento, que ocupa máis de 3.000 metros cadrados, dará emprego a unhas 72 persoas.

Aínda que o público non poderá entrar ata mañá xoves, o hipermercado foi bautizado esta tarde cun acto ao que acudiron dirixentes da firma, os seus traballadores e diversas autoridades, entre elas o alcalde de Poio, Luciano Sobral, que cortou a cinta inaugural.

Nel, os clientes poderán atopar preto de 50.000 produtos de alimentación, droguería, bazar, téxtil ou electrodomésticos, segundo informa a compañía.

O horario de atención ao público será ininterrompido de 9:00 a 22:00 horas.

Carrefour pechou o seu hipermercado na Barca o pasado mes de xuño e, desde entón, as obras de reforma destas instalacións non se detiveron nin un momento co obxectivo de adaptar o establecemento ao novo modelo de negocio.

Nesta reforma investíronse uns 3,2 millóns de euros.

Dentro da selección de persoal para este novo centro, Eroski recolocou aos vinte traballadores do supermercado de Cobián Areal, en Pontevedra, que pechou hai semanas.

Ademais desta apertura, o Centro Comercial da Barca recibiu un novo impulso coa chegada da boutique deportiva Distrito 360 Pontevedra, que abriu un centro de adestramento de 320 metros cadrados, adaptando varios locais independentes.

Nel, haberá clases personalizadas con adestramentos moi variados para satisfacer as necesidades de todo tipo de público como bootcamp, crossfit, ioga, D45 e D45 HIIT.