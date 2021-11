Unhas 175 persoas participaron na Andaina Violeta © Concello de Pontevedra

Unhas 175 persoas, entre as que se incluían o tenente de alcalde, Tino Fernández, e o concelleiro de Benestar Social, Marcos Rey, participaron este domingo na Andaina Violeta organizada co gallo do 25N pola Concellería de Deportes, Actividade Física e Saúde e a Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo) no marco do programa municipal A Vida é Movernos.

Percorreron un quilómetro e 360 metros, pasando polas principais rúas da cidade, ata chegar á praza de España. O traxecto estaba sinalizado con 37 frechas de cor violeta cos nomes doutras tantas mulleres que foron asasinadas no que vai de ano en España a mans das súas parellas ou exparellas.

Matilde Pache Pérez-Mirás, unha moza integrante de Asampo de 15 anos, foi a encargada de ler o manifesto reivindicativo contra violencia machista ao finalizar esta camiñada inclusiva.

Este foi o manifesto:

"Podríamos vivir perfectamente sin este tipo de eventos, pero desgraciadamente la violencia contra las mujeres es un mal que está dentro, sistémico, de nuestra sociedad.

Son muchas las preguntas que nos podemos hacer: ¿Por qué? (aquí podemos responder que por un sistema patriarcal) ¿Qué no hacemos bien? ¿Qué estamos haciendo mal?

La violencia machista existe a nivel mundial. Un atentado contra las mujeres y por lo tanto contra toda la sociedad, lo que hace que sea una obligación de toda la sociedad plantarle cara.

Hoy y todos los días del año manifestemos un rechazo absoluto contra la violencia machista. La violencia contra las mujeres no puede tener cabida en nuestra sociedad.

Eliminar las violencias machistas de la sociedad no es una opción, es una obligación de todos, por lo que necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el compromiso de la sociedad todos los días del año.

La violencia es en parte posible porque las personas somos cómplices, mantenemos algún tipo de silencio y tolerancia hacia ella.

Es imprescindible combatir radicalmente la violencia machista y fomentar los valores del feminismo. Para ello es necesaria una buena educación desde la infancia y en la adolescencia, basada en el respeto mutuo y la igualdad.

Expresamos nuestro rechazo a la violencia machista en cualquiera de sus formas y nos comprometemos públicamente a luchar contra ella, haciendo un llamamiento a la ciudadanía e instituciones públicas a sumarse a esta declaración"