O outono de Sanxenxo achégase ás cifras de ocupación hostaleira pre pandemia

Os 44 hoteis que permaneceron abertos en Sanxenxo durante o pasado mes de outubro rexistraron un total de 61.453 pernoitas.

O dato supón unha recuperación da actividade hostaleira ata niveis previos á pandemia da covid-19, pois significan un incremento do 510% respecto a 2020 e tan só un 13% menos respecto a 2019, o mellor ano da serie histórica de Sanxenxo, e con 9 hoteis máis abertos.

Así o deu a coñecer este luns o Concello a través dun comunicado no que destaca que a cifra ratifica a recuperación turística e apoia os bos datos rexistrados tanto no aparcadoiro de Nauta como nos consumos de auga no mesmo período.

O grao de ocupación das 4.129 prazas estimadas roldou o 50% durante os sete días da semana con apenas unha variación do 1% respecto ao fin de semana durante o décimo mes de ano.

Estas cifras tamén se traduciron no persoal empregado neste período, un total de 562 persoas, apenas 57 persoas menos que en 2019 cando houbo un total de 53 hoteis abertos e 373 máis empregados que en 2020.

O goberno local e o sector turístico están a realizar unha forte aposta pola tempada que vai desde outubro a marzo co obxectivo de incrementar as cifras turísticas e de ofrecer ao visitante a posibilidade de coñecer un destino diferente ao da tempada estival.

Ademais, o Concello aposta polo Nadal como a terceira tempada do ano, por detrás de períodos vacacionais como a Semana Santa ou o verán.

O alcalde, Telmo Martín, valora que "non verán só podemos medrar na calidade dous servizos que ofrecemos, pero temos un marxe importante de crecemento na tempada baixa e un gran potencial para acadar esta meta".