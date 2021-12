Mellora de pavimentacións na parroquia de Lamas, en Moraña, para aumentar a seguridade viaria

Os núcleos rurais de O Souto, a Aldea da Fonte e o camiño que une o polígono industrial de Afieiras co núcleo de Grixó, ademais do que se dirixe desde Aldea da Fonte ata a estrada provincial conectando co lugar da Igrexa xa se atopan con nova pavimentación. Todos estes puntos atópanse na parroquia de Santa Cruz de Lamas.

O Concello de Moraña recoñece que estes camiños atopábanse en moi mal estado de conservación. Presentaban un asfaltado deficiente e foi necesario unha intervención de mellora, que garanta a seguridade viaria. Ao mesmo tempo que se asfaltou tamén se limparon as cunetas das dúas marxes das estradas.

A cantidade investida nesta actuación ascende a 65.669 euros, IVE incluído, sufragada a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, segundo indica o goberno local de Moraña.