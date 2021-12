Veciñanza acusa o goberno local de incumplir o compromiso de licitar a redacción dun PXOM para Cuntis

Co orzamento municipal de 2021 chegando ao final do exercicio, desde Veciñanza de Cuntis puxeron o foco nunha partida comprometida coa súa formación e que non se viu cumprida, a referente á licitación para a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Segundo Veciñanza o goberno local aceptara unha emenda presentada para incluír unha partida específica para esta cuestión nas contas de 2021.

Asegura a formación que a carencia de plan urbanístico limita as posibilidades de construción de vivenda nova e de fixación de poboación, nunha situación constante de envellecemento e de perda de censo nas últimas décadas, pasando dos ao redor de 7.500 habitantes cos que contaba Cuntis en 1975 aos preto de 4.600 actuais.

Ademais Veciñanza de Cuntis asegura elaborar nas últimas semanas un estudo sobre os prezos do alugueiro e a dispoñibilidade de vivenda tanto no municipio como nos concellos da comarca do que se extrae como conclusión "a escaseza de pisos dispoñibles para o alugueiro na nosa vila e dos elevados prezos da escasa oferta que hai".