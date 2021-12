Xunta e hostaleiros entenden que as restriccións actuais son suficientes, "sempre e cando se respecten"

A Xunta e representantes do sector da hostalería abordaron este venres a necesidade de aumentar os controis para velar polo cumprimento das medidas vixentes co obxectivo de frear o avance da covid coas normas actuais que "serían polo de agora suficientes, sempre e cando se respecten".

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, avaliaron cos representantes dos hostaleiros galegos a evolución da incidencia da covid-19 e incidiron na importancia de cumprir as normas para poder manter as restricións no nivel actual sen ter que endurecelas.

A Xunta informará a representantes das distintas forzas e corpos de seguridade para abordar a coordinación dos dispositivos, que está previsto que se reforcen nas próximas datas, tendo en conta a proximidade das festas do Nadal.

No encontro tamén participaron o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

Deste xeito, mantense a obrigatoriedade de amosar o certificado covid -tanto de vacinación como de recuperación da enfermidade ou proba negativa- nos locais de ocio nocturno e nos restaurantes durante todo o seu horario de apertura e nos bares e cafetarías desde as 21,00 horas, así como o límite de 8 persoas por mesa no interior dos locais e de 15 nas terrazas.

Alfonso Rueda apelou ao "sentidiño " e á responsabilidade individual extremando as precaucións en canto á obrigatoriedade do uso da máscara e a distancia de seguridade, xunto co resto de medidas vixentes nos distintos ámbitos, para frear o avance do virus e que a necesidade de garantir a seguridade sanitaria se poida compatibilizar co mantemento da actividade económica da hostalería e o turismo.