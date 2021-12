Recuperan o corpo dun pescador falecido en Punta Cabicastro

O 112 tivo que mobilizar esta tarde ao seu helicóptero Pesca 1 para proceder ao rescate dun pescador que caeu ao mar na zona de Punta Cabicastro, en Sanxenxo.

Informan testemuñas do suceso, que o home, natural de Cambados, sufriu un forte golpe ao caer ao mar polo que as primeiras hipóteses apuntan a que faleceu no acto por mor do impacto.

Ao redor das 16.30 horas o 112 recibiu a primeira chamada de alerta para mobilizar ao servizo de Emerxencias de Sanxenxo, Garda Civil, 061 e aos Gardacostas, que non puideron facer nada por salvar ao pescador.