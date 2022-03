O mal tempo obriga a suspender a actividade de Dragon Boat no río Lérez

A doble cita lúdico-deportiva para dar a coñecer o Dragon Boat programada para esta fin de semana no río Lérez ten que suspenderse "por mor das malas condicións meteorolóxicas previstas para esta fin de semana".

A Concellería de Deportes e a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra decidiron suspender ata novo aviso a actividade, que se ía desenvolver en augas do río Lérez nas xornadas do sábado 12 e o domingo 13 dentro do programa municipal A Vida é Movernos.

O Dragon Boat é unha modalidade deportiva de orixe chinesa e implantada hai uns anos polo club pontevedrés para achegar o piragüismo a todas as idades.

Nesta ocasión a entidade deportiva propoñía aos pontevedreses participar de balde nunha actividade que consistía nun pequeno roteiro polo río desde o porto das Corvaceiras ata a praia fluvial, atravesando por tanto a maior parte do tramo urbano do Lérez.