Encontros, obradoiros e xornadas formativas para impulsar o Campus Crea

Dar impulso ao Campus Crea é o obxectivo central do programa de actividades que ao longo de 2022 desenvolveranse en Pontevedra ao amparo da liña de colaboración entre a Vicerreitoría do campus e o Consello Social da Universidade de Vigo.

Así o aseguraron o vicerreitor, Jorge Soto, e o presidente do Consello Social, Ernesto Pedrosa.

Entre as iniciativas previstas destacan a Semana da Creatividade e a Innovación prevista para o mes de abril poñendo o foco na sustentabilidade e no emprendemento; a organización dun ciclo de encontros con persoas de referencia bautizados como Talento, Superación e Desafíos; ou novas edicións das Xornadas de Investigación Campus Crea e dos encontros entre empresas e grupos de investigación. A estes eventos súmanse os Premios CREA.

No que se refire á Semana da Creatividade e a Innovación, a celebrar entre o 18 e o 22 de abril, contará con conferencias e talleres con "temas principais o emprendemento e a sustentabilidade", explicou Jorge Soto afirmando que se trata de campos que "forman parte do ADN desta Vicerreitoría".

Ademais as IV Xornadas de Investigación Crea en novembro estarán dirixidas "a divulgar os traballos científicos do alumnado de doutoramento", ao que se suman por segundo ano os Premios Campus CREA-Creatividade e Innovación, dirixidos a recoñecer as obras realizadas por estudantes.

Por último a través de obradoiros outra das actividades poñerá o foco a través de talleres formativos "nos oficios de sempre a través da innovación".