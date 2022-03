Marzo finalizará con chuvias e descenso de temperaturas nas Rías Baixas

Agárdase a presenza de nubes durante os últimos días de marzo nas Rías Baixas © Juan Mejuto

Este martes refórzase a presenza do vento do norte na zona norte de Galicia. As Rías Baixas quedan baixo a influencia das borrascas situadas no centro peninsular, con ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio e alto e chuvascos máis probables a partir do mediodía, ocasionalmente treboentos.

As temperaturas experimentarán un descenso, segundo indican desde o servizo de Meteogalicia, máis acusados nas máximas movéndose entre os 13 e os 20 graos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte, aumentando a moderados pola tarde.

Durante o mércores 30, o anticicló retírase ao oeste de Azores e Galicia quedará nun corredor de ventos do norte-noroeste que achegarán aire frío. Os ceos permanecerán nubrados con choivas máis frecuentes e intensas no norte de Galicia. As temperaturas descenderán lixeiramente, con valores baixos para esta época do ano, entre os 9 e os 16 graos. O vento soprará frouxo, do noroeste en xeral.

O último día de marzo, o xoves 31, chegará unha fronte fría. O ceo manterase parcialmente cuberto e con precipitacións de norte a sur ao longo do día. A cota de neve descenderá de maneira progresiva ata os 800 metros durante a noite. As temperaturas baixarán para establecerse entre os 5 e os 15 graos, coa posibilidade de xeadas en zonas do interior. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos pola mañá e aumentarán a moderados durante a tarde.

Xa o venres rexistrarase unha transición para a influencia anticiclónica neste primeiro día de abril. Espéranse ceos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso situándose en mínimas de 3 graos e máximas de 14 nas Rías Baixas. Os ventos seguirán soprando de compoñente norte, máis intensos durante a mañá e baixando a súa intensidade a frouxos ao longo da tarde.

Ao longo da fin de semana, Galicia recuperará a influencia anticiclónica. Meteogalicia indica que o tempo será seco e con tendencia ascendente nas temperaturas que chegarán aos 18 graos.