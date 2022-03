Unha pasarela elevada coroará a futura senda fluvial do río Dorrón

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, na súa visita a Dorrón © Xunta de Galicia Telmo Marín e Ángeles Vázquez xunto a veciños de Dorrón © Xunta de Galicia Público asistente á presentación da senda fluvial do río Dorrón © Xunta de Galicia

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, acompañada polo alcalde Telmo Martín visitaban este martes un tramo da zona en que está prevista a creación dunha senda fluvial na contorna do río Dorrón.

A Xunta de Galicia investirá 392.000 euros nesta iniciativa para potenciar o ecoturismo no municipio e, ao mesmo tempo, revalorizar esta contorna natural considerada corredor ecolóxico intermareal Umia-O Grove. A actuación será financiada con fondos europeos procedentes do NextGeneration en materia de biodiversidade.

Durante a visita, os representantes políticos percorreron os muíños de Quintáns e da Costa. Ángeles Vázquez avanzou que a senda permitirá o paso de ciclistas e de camiñantes por esta zona. Os traballos está previsto que se inicien nas próximas semanas e a duración estenderase ao longo de cinco meses, coa idea de que en setembro poida estar finalizado.

O proxecto contempla a limpeza e roza de vexetación, ademais da eliminación de todas as especies invasoras e alóctonas que se atopan nas inmediacións do río Dorrón. A proposta encádrase no programa da Xunta de Galicia para vertebrar espazos urbanos con zonas e áreas naturais.

Crearase unha pasarela elevada de madeira, de 20 metros de longo, para o paso de peóns e de ciclistas. A maior parte desta pasarela será de nova construción. Tamén se habilitarán infraestruturas de paso de madeira e de pedra durante o percorrido; instalaranse varandas, mobiliario urbano e sinalización. A Xunta proxecta tamén a creación de paseos de jabre nas marxes das vías locais que conectan cos núcleos habitados da contorna.

O percorrido discorrerá ao longo de 3,57 quilómetros nas proximidades ao leito do río, en espazos de bosques de ribeira con ameneiros e freixos, que acollen merlos brancos e lavandeiras. Iniciarase nas inmediacións da praia de Areas, en Bordóns, e finalizará en Dorrón, no Muíño de Xián.

A conselleira agradeceu a implicación veciñal neste proxecto coa cesión de case 280 terreos particulares para que se incorporen ao trazado definitivo. Tamén o alcalde Telmo Martín recoñeceu este apoio da veciñanza para poñer en marcha esta senda.