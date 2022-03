O comercio de Sanxenxo liquidará stocks de inverno nunha 'Feira de Oportunidades' que regresa á Semana Santa

A Praza dos Barcos de Sanxenxo acollerá durante tres días da Semana Santa unha 'Feira de Oportunidades' na que 25 negocios do comercio local liquidarán os seus stocks da tempada de inverno.

A iniciativa está prevista entre o Xoves e o Sábado Santo, os días 14, 15 e 16 de abril. Instalaranse 'jaimas' colocadas en forma de 'U' na praza e terán un horario continuado de 11.00 a 22.00 horas.

Esta é xa a segunda edición desta feira que se realiza na Praza dos Barcos, cambiando o seu anterior emprazamento da Praza do Mar. A localización que resultou ser un éxito o pasado mes de setembro e agora repite con dez máis que na última edición.

Segundo a información facilitada polo Concello, trátase dunha iniciativa organizada por Entretendas en colaboración co Concello de Sanxenxo e obtivo o visto e prace da Mesa Local de Comercio esta semana nunha reunión celebrada no salón de plenos municipal.

Desde Entretendas esperan que esta feira axude a recuperar as perdas ocasionadas na campaña de inverno porque este ano "foi especialmente dura e de vendas escasas".

Os produtos serán variados e o catálogo inclúe roupa para distintas idades calzado, artigos de bixutería ou decoración con importantes descontos.

O concelleiro de Economía, Marcos Guisasola, destaca que a actividade está "plenamente consolidada" no calendario de feiras do municipio e este ano retoma as súas datas habituais en Semana Santa.