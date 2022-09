A praza de touros situada en San Roque acollía o espectáculo, en dobre sesión, de Hípica Celta durante a tarde do sábado.

As bancadas do recinto atopábanse abarrotadas de público para asistir a este torneo medieval. Numerosas persoas quedaron no exterior na segunda sesión ao non permitirse acceder por superar a capacidade do couso.

Pantalla completa Torneo medieval na Feira Franca 2022 (I) Hípica Celta celebrada na praza de touros de San Roque durante o sábado 3 de setembro en dobre sesión © Mónica Patxot