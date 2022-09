Ampliada a pista deportiva do Mondoiro en Portas

Pista deportiva reformada do Mondoiro © Xunta de Galicia

Natalia Prieto, directora xeral de Administración Local, visitaba este luns con Luís López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, o municipio de Portas para revisar as actuacións realizadas na pista deportiva de Mondoiro, na parroquia de Lantaño.

As obras supoñen unha achega de 33.764 euros. A plataforma existente amplicouse ata os 44x24 metros, con limpeza e preparación do terreo, e executouse un novo pavimento de formigón, co trazado das liñas divisorias do campo. Ademais, o recinto conta agora con porterías antivandálicos para fútbol sala con canastra de baloncesto e unha rede fixa de protección da pista deportiva de catro metros de alto.

A directora xeral manifestou a importancia desde a administración local de apoiar aos Concellos en proxectos como este que facilitan a práctica deportiva ao conxunto da poboación e ofrecer para a mocidade un espazo de encontro e lúdico. Este investimento realízase a través da Orde infraestruturas de uso público da Xunta de 2009, coa que o goberno galego mobilizou máis de 44 millóns de euros para financiar 1.480 proxectos en municipios de toda Galicia, dos que 108 executáronse este ano.