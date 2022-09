A reforma das vías perimetrais de Barcelos, nas mans dunha empresa de Pontevedra

Algo máis de 1,9 millón de euros cobrará a empresa pontevedresa EC Casas a cambio de executar as obras de reforma da vías que perimetran a Praza de Barcelos, que pasarán a ter unha vocación peonil e reservarán máis espazo para os desprazamentos a pé.

Os traballos, que prevén comezar no prazo dun mes, incluirán ademais o traslado do transformador eléctrico situado a carón do colexio de Barcelos, que irá cara a praza.

A primeira fase desta reforma de Barcelos, que terá continuidade coa rehabilitación de todo o espazo central, suporá actuar nas vías perimetrais da zona leste, sur e oeste da praza.

En total, reformaranse uns 7.768 metros cadrados, favorecendo as conexións peonís coas rúas Benito Corbal, Cobián Roffignac, San Antoniño e Perfecto Feijoó.

O proxecto consiste en ampliar as beirarrúas para favorecer a mobilidade peonil, así como conectalas visualmente co espazo central da praza. Por iso, a zona peonil esténdese a un dos carrís e favorece o tránsito peonil e a actividade dos locais comerciais.

O tráfico quedará limitado a un carril e tamén se reducirán as prazas de estacionamento. As beirarrúas estarán conectadas con pasos de peóns sobreelevados feitos en formigón armado.

Na zona leste os pasos de peóns estarán, máis ou menos, nos mesmos lugares que os actuais. Na zona sur estarán nas zonas de entrada das rúas que conectan con Benito Corbal buscando unha conexión máis visual e na parte suroeste estará todo elevado á cota do paso de peóns.

Nesta primeira fase tamén inclúe un patio de asfalto puído diante do colexio, de tal xeito que se poida seguir empregando como patio de xogos ata a execución da segunda fase na que xa se contempla un lugar de esparexemento para os nenos e nenas.