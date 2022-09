A Deputación asina convenios con tres asociacións medioambientais para concienciar sobre o cambio de modelo de consumo

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asinou este luns tres convenios por un total del 110.400 euros coas asociacións medioambientais Ódega, Fegama e Ventonoso para concienciar á sociedade sobre a necesidade de "cambiar como funcionamos no mundo, con consumos máis responsables, nun momento de emerxencia medioambiental".

Ódega recibirá 38.400 euros para por en marcha 16 espazos prácticos de divulgación sobre a loita contra o desperdicio alimentario ademáis de 6 cursos en liña, 4 vídeos divulgativos e unha canle informativa para colexios e unha campaña de difusión en redes sociais. O presidente de Ódega, Miguel Soto, avanzou que no programa se falará de cuestións como "comer organizando a cesta da compra, para que a xente saiba cales son os produtos de cada temporada, e tamén de xestión das datas de caducidade e dos excesos".

Fegama recibirá 36.200 euros para realizar unha campaña de redución da pegada hídrica editando unha guía de recomendacións, unha web, espazos de encontro nas oficinas de Fegama e feiras da provincia e material divulgativo que chegará tamén a colexios e ás redes sociais. O seu presidente, Juan Miguel Acuña, asegurou que con esta acción amosarase "a importancia de utilizar a pegada hídrica como ferramenta á hora de tomar decisións: na compra, sabendo o consumo de auga que hai detrás de calquera produto, e a nivel individual, para reducir o consumo".

O convenio con Ventonoso terá unha dotación de 35.800 para facer un programa formativo sobre o uso sostible da enerxía e dos recursos. Celebraranse 6 cursos en liña con 120 prazas en total, 17 encontros informativos abertos nas súas oficinas e feiras da provincia, divulgación en liña, material divulgativo e un punto de atención personalizada no que se atenderán dúbidas de xeito telemático. O seu presidente, José Antonio Diéguez, afirmou que "daremos pautas para aforrar enerxía e auga nos fogares con pequenos hábitos, e tamén de xestión do solo para non producir contaminación cos nosos residuos".

A presidenta xustificou a sinatura destes acordos con estas asociacións porque "son organizacións que teñen coñecemento, rede no territorio e a capacidade para facer chegar estas cuestións que deben pasar da teoría aos feitos".