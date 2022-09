Novo paso adiante para o desenvolvemento industrial do polígono da Ran

SEA e Zona Franca autorizan a sinatura do convenio para o desenrolo do polígono da Ran © SEA SEA e Zona Franca autorizan a sinatura do convenio para o desenrolo do polígono da Ran © SEA

O director xeral de “SEPES” (Entidade Estatal de Chan), en calidade de presidente da sociedade “Solo Empresarial do Atlántico” (SEA), Fidel Vázquez, o delegado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, David Regades e a xerente de “SEA”, Beatriz Sestayo, oficializaron hoxe a autorización para a firma do convenio para o desenvolvemento do polígono empresarial e industrial da Ran nun acto no que tamén participou o alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay.

O Consello de Administración de “SEA” celebrado este xoves autorizou ao presidente, Fidel Vázquez, para a firma dun convenio entre SEA, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e o Concello de Cuntis, cuxo obxecto é a sectorización da zona industrial da Ran no citado termo municipal.

Un feito que se transmitiu oficialmente en Cuntis e que supón un paso máis para o desenvolvemento desta área industrial, que se situaría na metade sur do ámbito que separa o vial principal, que atravesa actualmente a zona industrial xa existente.

Para concretar, axilizar e garantir a execución deste convenio, constitúese unha Comisión de Seguimento Paritaria integrada por dous representantes de cada unha das asinantes. A Comisión reunirase, como mínimo, dúas veces ao ano. O convenio establece un cofinanciamento a partes iguais por parte de “SEA” e de Zona Franca de Vigo para o plan e desenvolvemento do polígono industrial da Ran.

A superficie contemplada no Plan de Sectorización para o futuro polígono é de 325.635 metros cadrados, dos que se destinarían a industria un total de 200.397 e a equipamentos 78.265. Desde “SEA” fíxase o obxectivo de que a administración do Estado exerza de motor de desenvolvemento económico en Galicia e facilite o asentamento de novas empresas, para o que se analizan novas operacións e foméntase a cooperación entre administracións.