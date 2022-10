O custo do guindastre aumentará un 7% pero os enganches non subirán

Coa inflación disparada, cada vez son máis os servizos públicos que deben revisar os seus prezos. As empresas que os xestionan activan as cláusulas que recollen os seus respectivos contratos para que, no caso de que suba o IPC, os seus ingresos non se resintan.

No caso de Pontevedra, a última en facelo foi a concesionaria do guindastre municipal. Setex Aparki solicitou que se actualice o diñeiro que o Concello págalle polo servizo.

Tras revisar toda a documentación, o goberno municipal accedeu á petición da empresa, ao tratarse dun proceso regrado polo contrato asinado entre ambas as partes.

Así, con vixencia desde o pasado 1 de xuño, Setex Aparki cobrará un 6,97% pola subida do IPC correspondente ao ano 2021. Pasará a cobrar anualmente 649.433 euros, uns 42.000 euros máis do que recibía ata o momento.

Esta subida, segundo asegura o Concello, non terá efecto sobre o custo que os cidadáns deben abonar cada vez que o guindastre lles retira o vehículo das rúas.

O principal concepto de cobranza, a retirada do coche por parte do guindastre, custa 115 euros, ao que hai que sumar o custo da multa, que supón un mínimo de 100 euros, e o tempo de permanencia do turismo no depósito.

Neste último concepto, cada cidadán que teña o seu coche no depósito debe pagar un euro á hora ata un máximo de dez e, posteriormente, 15 euros por cada 24 horas.