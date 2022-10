Falece unha muller ao caer o coche no que viaxaba ao río Almofrei e deteñen ao condutor por non ter carné

Accidente mortal en Loureiro, en Cerdedo-Cotobade © Mónica Patxot Accidente mortal en Loureiro, en Cerdedo-Cotobade © Mónica Patxot Accidente mortal en Loureiro, en Cerdedo-Cotobade © Mónica Patxot

Unha persoa faleceu na tarde deste martes nun grave accidente de tráfico en Cerdedo-Cotobade no que un vehículo caeu ao río Almofrei no lugar de Loureiro.

Trátase dunha muller, veciña de Madrid nada no ano 1994, que perdeu a vida a pesar dos esforzos de veciños e axentes da Garda Civil que se chegaron a tirar á auga para tentar rescatala.

O accidente produciuse poucos minutos despois das tres da tarde no quilómetro 1 da estrada PO-235 e desde a Garda Civil confirman que no vehículo circulaban dúas persoas e unha delas faleceu.

Fontes oficiais do 112 Galicia confirman que se produciu o accidente, do que tiveron constancia a través da chamada dun particular. O alertante indicoulles que unha das dúas persoas que circulaban no vehículo cando caeu ao río logrou saír do vehículo, pero a outra non.

O 112 Galicia ten rexistrado o accidente ás 15.11 horas e mobilizou para atender este accidente aos bombeiros do Salnés, Ribadumia e Pontevedra, á Garda Civil de Tráfico e aos servizos sanitarios do 061. Ademais, deuse traslado do ocorrido ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Estrada.

O CONDUTOR NON TIÑA CARNÉ

Horas despois do suceso a Garda Civil confirmou a detención do condutor do vehículo accidentado, un home de 24 anos natural de Valongo e que mantiña unha relación coa falecida, por non contar co permiso de circulación vixente.

Ao condutor acúsaselle dun presunto delito contra a seguridade viaria e por homicidio imprudente.