Audios gravados pola vítima, proba crucial nun xuízo por violencia de xénero: "va a ser esto un puto infierno"

Óscar José S.P., acusado de coaccións nun caso de violencia de xénero, na Audiencia © Mónica Patxot Óscar José S.P., acusado de coaccións nun caso de violencia de xénero, na Audiencia © Mónica Patxot Rosalina Carrera e a avogada da vítima © Mónica Patxot Tribunal da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou este martes visto para sentenza un xuízo contra o presunto autor de dous delitos de coaccións graves á súa antiga parella. O caso, cualificado como violencia de xénero, ten unha proba clave que non é habitual neste tipo de delitos que adoitan producirse na intimidade da parella: a presunta vítima gravou en audio parte dos episodios que chegaron a xuízo.

Algún deles reproduciuse na sala de vistas. Hai audios de distintas duracións, polo menos dúas deles de máis dunha hora, e reproducíronse tan só algúns fragmentos, pero ningunha das partes os impugnou como proba, de modo que serán tidos en conta á hora de ditar sentenza. Todos eles a presunta vítima gravounos sen ocultarse, senón que o acusado recoñeceu que sabía que os estaba recollendo. Con todo, quixo minimizar a súa importancia e tamén que están "descontextualizados".

O acusado, Óscar José S.P., e a vítima mantiveron unha relación durante dous anos e non chegaron a convivir, senón que el vivía en Lugo e ela en Vilagarcía cos seus pais. Un deses audios realizouse durante unha discusión un día de San Juan de 2018, mentres aínda estaban xuntos. Neles, escóitase que el lle di frases como "te juro por mi hijo que de aquí no sales y si sales, sales con los pies por delante", "mientras yo esté en pie, de aquí no sales", "me has jodido la vida", "vas a estar aquí mínimo hasta el martes" ou "mala pareja, mala compañera".

Ambos traballaban xuntos nunha base medicalizada do 061 en Lugo, ela como médica e é como técnico de emerxencias, e ela adoitaba quedar a durmir en casa del entre gardas. Ese día de San Juan saían dunha garda e estaban na casa del. Segundo denuncia ela, e considera probado a fiscala do caso, Rosalina Carrera, impediulle saír de casa en todo o día pechando a porta e gardando as chaves. De feito, a súa avogada mesmo considera que é un delito de detención ilegal, mentres que a Fiscalía considérao coaccións.

A vítima testificou detrás dun biombo e relatou que el "se puxo agresivo" e ela gravou unha parte da conversación "porque tiña medo" e, así, se o pasaba algo, quedaría como proba, e se non lle pasaba nada, quedaría como recordo para que non volvese suceder. Recoñeceu que non tentou chamar á Policía a pesar de que tiña o seu móbil e na casa había teléfono fixo e que el se foi de casa un intre para comprar tabaco e non aproveitou para pedir auxilio aos veciños porque "tiña medo a que me fixese dano a min ou se fixese dano a si mesmo", xa que ameazara con aforcarse porque ela tiña unha "fobia" persoal a atoparse con pacientes aforcados.

Segundo explicou, "sentíame totalmente bloqueada, sentíame anulada (…) estaba completamente paralizada", por iso non pediu axuda. Ao día seguinte, el abriulle a porta sen problema e foise.

O acusado recoñeceu ese episodio e tamén a súa voz neses audios, pero conta unha versión moi diferente e no xuízo relatou que ese día estiveran tomando unhas cervexas na rúa e, ao regresar a casa, produciuse a discusión. Durante o enfrontamento, segundo el, ela ameazou con suicidarse e mesmo fixo simulacro de tirarse pola xanela ou de cravarse un coitelo, por iso el empezou a dicirlle que tamén el suicidaríase, para facerlle ver con ese "exemplo" que "se eu matáseme que pensaría ela".

Tamén recoñeceu que non a deixou irse de casa e xustificouno explicando que había bebido e non quería que ela collese o coche ata Vilagarcía e tamén que "ameazou con tirarse" e tiña medo de que fixese algo malo contra si mesma se a deixaba irse. Asumiu, iso si, que "as miñas palabras non foron afortunadas".

A relación continuou, pero ela asegura que el lle pediu perdón e el que foi ela a que se desculpou. Ademais, ambos sinalaron que se querían. A presunta vítima rompeu a relación en xullo de 2019 e, tras esa ruptura produciuse unha discusión gravada en audio que se escoitou na sala. Nela escóitase que el lle dixo a elas frases como "explícame qué coño pasó" o " va a ser esto un puto infierno".

Segundo o acusado, iso foi "unha mala palabra" que está descontextualizada porque lla dixo porque estaba preocupado por ela, ao pensar que lle pasaba algo grave. Profire frases ameazantes que, segundo el, díxoas porque "repetía as palabras dela".

A presunta vítima relatou que o acusado lle enviou algunhas mensaxes e audios de Whatsapp para que volvese con el, cambiou gardas para coincidir coa súa ex parella no posto de traballo que compartían e chegou a meterse nalgunha ocasión na habitación dela na base medicalizada do 061 para que ela falase con el e pedirlle explicacións da ruptura. O 1 de agosto de 2019, pouco despois de romper, ao saír dunha dos seus gardas, pediulle tomar un café e, cando esta negouse, quitoulle o teléfono. Cando logrou marcharse, e mentres ela dirixíase a Vilagarcía, el realizou un total de 33 chamadas ao móbil dela.

Tamén relatou que en dúas ocasións fotografouno en Vilagarcía a pesar de que vivía en Lugo, roldando o seu domicilio. O 27 de agosto, mentres ela corría pola praia, aproximouse e díxolle que quería falar con ela. Tras a súa negativa, perseguiuna correndo polas rúas da localidade ata o despacho da súa avogada.

O acusado xustificou as 33 chamadas de móbil "porque quería que non fixese ningunha bobada ao volante", que se atopou con ela na praia "por casualidade" e que acudiu a Vilagarcía ese verán para ir a festas ou concertos como o de Leiva ou Víctor Manuel. Tamén negou que non aceptase a ruptura ou que quixese volver con ela, simplemente quería falar con ela porque "estaba preocupado" e asegurou con contundencia: "xamais a vexei, xamais a maltratei".

Pola sala de vistas pasaron as forenses e a psicóloga do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que valoraron á moza e confirmaron que ela relatou "unha situación de manipulación" durante toda a relación que foi maior cara ao final da mesma e que el tiña con ela "comportamentos manipulativos e de control emocional".

Durante a súa declaración no xuízo, ela contou que "cando estaba en público, el daba unha imaxe distinta" á que daba diante dela, que "tardei en denunciar porque sabía as consecuencias que podería ter e tamén por medo" e que acabou rompendo a relación porque "cada vez ía a peor, sentíame machada, era coma se el me fose facendo cada vez máis pequena". Colleu unha baixa, tivo que cambiar de lugar de traballo e relata que segue con ansiedade: "aínda hoxe non recuperei a normalidade na miña vida".

A fiscala solicita para el unha pena total de seis anos de cárcere, así como unha orde de afastamento que lle impide achegarse á súa vítima ou comunicarse con ela durante tres anos e que indemnice á muller con 10.300 euros polos danos físicos e morais causados.