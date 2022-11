En liberdade o pontevedrés detido por unha rede de compravenda ilegal de vehículos entre España e Portugal

Rexistro policial en Talleres Antonio Pintos © Mónica Patxot O detido en Pontevedra, durante o rexistro de Talleres Antonio Pintos © Mónica Patxot

A operación internacional contra unha rede dedicada supostamente á compravenda ilegal de vehículos de alta gama entre España e Portugal continúa aberta. Tras realizar este martes os rexistros máis rechamantes en Pontevedra e Ourense, a Policía Nacional e a Policía Judiciaria portuguesa seguen investigando.

Mentres tanto, si se produciron cambios na situación do único pontevedrés detido, un mozo residente na rúa Mestre Soutullo do barrio do Castañal que é, á súa vez, responsable de Talleres Antonio Pintos na avenida de Montecelo. Quedou en liberdade.

O mozo non tivo que comparecer ante o xuíz, senón que xa se acordou a súa posta en liberdade en sede policial xa este martes, tras ser arrestado á primeira hora da mañá e presenciar os rexistros realizados no seu domicilio e o seu taller.

A operación salpica en España á cidade de Pontevedra e ás localidades de Verín e Ourense e ten o seu epicentro en Portugal.

Desde o inicio da investigación, 20 persoas foron detidas pola súa suposta implicación na organización delituosa, 17 en Portugal e 3 en España. En Pontevedra, tan só un. Cando o xuíz instrutor da causa cítelle, deberá comparecer, pero, mentres tanto, recuperou a súa liberdade.

A rede internacional operaba tanto en España como en Portugal. En Portugal tiñan dúas formas de operar para adquirir os coches, nalgúns casos roubábanos e noutros os adquirían por renting, pero logo, pasábanos a España e, usando identidades falsas e simulacións de operacións de renting, acababan vendéndoos a terceiras persoas dándolle aparencia de legalidade.

En Pontevedra e Ourense non os roubaban, senón que aquí realizábanse operacións de renting. Adquirían os coches por renting, logo, usando identidades falsas e empresas intermedias, falsificábanlles a documentación e acabábanos vendendo a compradores de boa fe. En ocasións vendíanos por renting e outras veces directamente a terceiros.

Son sempre vehículos de alta gama, fundamentalmente das marcas BMW e Mercedes, aínda que tamén algún Audi. De feito, de establecemento de reparación e compravenda de vehículos Talleres Antonio Pintos, a Policía Local de Pontevedra levou requisado un Mercedes.

En Pontevedra, Verín e Ourense realizáronse oito rexistros, dos que cinco foron na cidade do Lérez. Tan só transcenderon onde ocorreron dous deles.

A investigación policial implica a varias unidades especializadas da Policía Nacional, a Policía Judiciaria Portuguesa e a Policía Local de Pontevedra. En concreto, lidérano a Unidade de Droga e Crime Organizado (UDYCO) e o Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (GRECO).

***Aínda que nun primeiro momento informouse por erro de que se trataba dunha operación antidroga, non ten que ver con este delito.