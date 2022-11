Alerta laranxa por temporal no litoral galego este luns coa previsión de ondas de 6 metros de altura

Capela da Lanzada baixo as nubes © Juan Mejuto

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia Segunda da Xunta de Galicia activa para este luns 21 de novembro unha alerta laranxa por temporal costeiro en todo o litoral da comunidade galega.

Segundo os datos que manexa a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), espérase un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa a partir das 03.00 horas na zona de Lugo e no noroeste da Coruña, con vento do suroeste de forza 8, ao norte de Prior, e mar combinado do noroeste con ondas de ata sete metros de altura. No oeste da Coruña, este fenómeno iniciarase ás 10.00 horas con mar combinado do noroeste e ondas de tamén sete metros.

No suroeste da Coruña e na provincia de Pontevedra, na zona das Rías Baixas, espérase que as condicións adversas comecen ao redor das 13.00 horas deste luns. Presentarase mar combinado do noroeste con ondas de ata seis metros no litoral atlántico.

A presenza deste temporal provoca que desde a Xunta de Galicia lémbrese á poboación a importancia de manterse a distancia da liña de costa evitando diques, rompentes e paseos marítimos. Tamén se recomenda que se incrementen as medidas de seguridade en calquera actividade marítima, ademais de revisar os cabos e os amarres das embarcacións.

Para calquera consulta, a Xunta recomenda acudir á páxina web do CIAE 112, que recolle a información meteorolóxica.