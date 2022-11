25N | "Que avanzamos é indiscutible; que falta moitísimo é incuestionable"

Conmemoración do 25N na Subdelegación do Goberno © Mónica Patxot

Os actos conmemorativos do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mujeres tiveron este venres unha parada obrigada na Subdelegación do Goberno en Pontevedra, onde se reivindicou o "máis absoluto rexeitamento" a todas as formas de violencia machista, unha "violencia estrutural" que é a "expresión máis cruel da discriminación, a situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres".

A cita comezou cun minuto de silencio polas 38 mulleres e dous menores asasinados en España no que vai de ano en crimes de violencia machista e tivo como co protagonistas á subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, e o xornalista pontevedrés Xabier Fortes.

Fortes referiuse ás cifras da violencia de xénero como "realidades que son incuestionables" e fixo un chamamento a "gritar con voz chea: nunca máis e basta xa" á violencia sobre as mulleres, que deixa datos "intolerables e inaceptables".

Como exemplo, falou dunha estatística do Hospital Clínic de Barcelona que revela que ata outubro atendeu 556 agresións sexuais, un incremento do 51% respecto ao mesmo período do ano pasado e que o 90% das vítimas son mulleres e o 100% dos agresores son homes.

O xornalista, director e presentador de La Noche en 24 horas de TVE, pediu aos presentes e a toda a sociedade un exercicio de empatía, pois "só con ese exercicio finalizarían certos comentarios e actitudes que desgraciadamente seguen existindo entre a nosa contorna".

En alusión á actualidade, tamén se referiu ás declaracións machistas realizadas esta semana no Congreso dos Deputados pola deputada de Vox Carla Toscano, que dixo da ministra de Igualdade, Irene Montero que é "liberadora de violadores" e que o seu "único mérito é estudar en profundidade a Pablo Iglesias". O xornalista veo unha "escena arrepiante".

En declaracións aos medios tras o acto, Fortes insistiu en que a violencia de xénero "vese desde Madrid, desde Pontevedra ou desde Xetafe ou Cadiz" e tamén na necesidade da unión de toda a sociedade para acabar con estas cifras. "Debe ser algo absolutamente transversal que non separe a partido políticos e que dalgunha maneira sexa innegociable", insistiu.

"Que avanzamos é indiscutible, que falta moitísimo é incuestionable porque de 2021 a 2022 aumentou un 51% nesa hospital as agresións, as violacións a mulleres", sinalou, en alusión ás cifra do citado hospital catalán.

Larriba leu a declaración institucional do Goberno aprobada polo Consello de Ministros con motivo do 25N, na que se sostén que para a erradicación da violencia contra as mulleres é necesario promover cambios nos modos de comportamento socioculturais para eliminar calquera práctica que perpetúe a opresión das mulleres ou reforce os roles e estereotipos patriarcais que obstaculizan o exercicio efectivo de dereitos por parte das mulleres.

A erradicación da violencia contra as mulleres, para o Goberno, "debe ser un obxectivo básico e ineludible das políticas públicas" para calquera goberno que estea comprometido coa protección dos dereitos humanos. A loita contra as violencias machistas "forma parte do corazón da nosa democracia", insiste.

Tras o acto, Larriba agradeceu o discurso de Fortes, ex alumno seu como profesora de Historia, e destacou que a súa intervención demostra que a loita contra a violencia de xénero "non é unha loita das mulleres, é un loita de toda a sociedade, de homes e mulleres de ben, é unha loita de todos, sen distinción de sexo".

Pediu a todas as institucións seguir traballando contra a violencia de xénero "máis aló do día 25 de novembro, que é o día que se centran todos os esforzos". "Toda a sociedade de ben ten que estar envorcada na loita contra a violencia de xénero", pediu, e recoñeceu que, a pesar dos esforzos do actual Goberno estatal, queda "moito traballo aínda por facer".

"Hoxe é un día moi especial, pero todos os días do ano teñen que ser 25 de novembro mentres non consigamos erradicar esta secuela", reclamou.

Ao acto asistiron diversas autoridades políticas, civís e militares, entre elas, os máximos responsables das Forzas e Corpos de Seguridade en Pontevedra: o coronel da Garda Civil, Simón Venzal; o xefe da Policía Local, José Manuel Duarte; ou o comisario da Policía Nacional, Juanjo Jiménez. Non faltaron a directora do cárcere da Lama, Teresa Delgado; ou a xefa provincial de Tráfico,