Recollida de sinaturas en Anafáns e manifestación para demandar unha Atención Primaria digna

Centro de Saúde Anafáns © Mónica Patxot

Semana de accións de protesta en Poio que desenvolven asociacións do municipio en colaboración co Concello para esixir á Xunta de Galicia un reforzo do persoal sanitario e adopción das medidas necesarias que garantan un servizo acorde coas necesidades veciñais.

A decisión de iniciar estas reivindicacións xorde na última reunión da Mesa da Defensa dúas Dereitos da Sanidade, que preside a concelleira de Sanidade en Poio, Marga Caldas.

Está previsto que este mércores 30 de novembro na entrada ao Centro de Saúde de Anafáns se recollan sinaturas, a partir das 13.00 horas, de apoio á Iniciativa Lexislativa Popular, que promove a Plataforma SOS Sanidade Pública coa intención de que se debata no Parlamento de Galicia a situación da Atención Primaria e mellórese a súa actual situación.

Este acto será antesala da manifestación prevista o domingo 4 de decembro, ás 12.00 horas, na entrada do mesmo consultorio sanitario de Anafáns. Nela denunciarase o "desmantelamento" que, segundo os organizadores, está a producirse por parte da Xunta na sanidade pública.

Marga Caldas demanda a participación cidadá xa que falta persoal facultativo e non se cobren vacantes provocando listas de espera de varias semanas de duración, ademais da imposibilidade de atender urxencias nos centros de Atención Primaria.