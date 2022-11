Estrea do remodelado Pazo de Besada coa homenaxe ás parellas unidas durante medio século

Homenaxe no Pazo de Besada ás parellas que levan xuntas 50 anos © Concello de Poio Luciano Sobral, alcalde de Poio, felicita a unha das persoas homenaxeadas © Concello de Poio

Despois de dous anos sen acto de celebración, neste 2022 recuperouse a homenaxe ás persoas que celebran as súas vodas de ouro no Concello de Poio, unha iniciativa da concellería de Benestar Social e Mocidade, que dirixe Rosa Fernández.

A actividade desenvolveuse no Pazo de Besada converténdose no primeiro acto oficial que se celebra neste remodelado espazo situado na parroquia de San Salvador. Ao longo dos próximos meses, o inmoble converterase en sede da concellería de Benestar Social e tamén do Centro de Información á Muller.

Os catorce matrimonios que recibiron a homenaxe estiveron acompañados tamén por representantes políticos da corporación municipal liderados polo alcalde Luciano Sobral. Destes matrimonios, nove residen na parroquia de San Xoán, tres en Salvador e dous en Combarro.

Cada unha das parellas recibiu unha ofrenda floral, un diploma e un agasallo do Concello como exemplo de vida e de amor, segundo manifestaba a concelleira Rosa Fernández, durante o encontro que permitiu compartir anécdotas e experiencias de vida acumuladas durante este medio século de convivencia.