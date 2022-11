A Lama ratifica as axudas por natalidade para as familias empadroadas no municipio

Por unanimidade. Así aprobou no último Pleno Municipal do ano a corporación da Lama as súas axudas para o fomento de natalidade.

Son en total 7 das axudas aprobadas para veciños empadroados no municipio, e que recibirán 1.000 euros repartidos en dous pagos anuais de 500 euros.

Trátase dunha subvención compatible con calquera outra axuda existente e que establece entre os seus requisitos a obrigatoriedade de estar empadroado no concello cunha antigüidade mínima de 12 meses.

O alcalde, Jorge Canda, defendeu na súa explicación que estas axudas resultan de utilidade para consolidar poboación no municipio, ademais de prestar unha colaboración aos seus veciños "cando máis se necesita".