Aprobado o proxecto para a reforma integral da rúa Ramón Encinas, en Raxó

Gregorio Agís, concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, en Raxó © Concello de Poio

A Xunta de Goberno Local do Concello de Poio ven de aprobar recentemente o proxecto de acondicionamento e rehabilitación integral da rúa Ramón Encinas, na parroquia de Raxó.

O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, Gregorio Agís asegura que esta é "unha das obras máis ambiciosas a acometer no presente mandato". O proceso de licitación está aberto "e confiamos en que a adxudicación se realice no menor tempo posible", coa intención de empezar a traballar na recuperación e posta en valor da fachada costeira de Raxó, que se completará coa reforma do tramo do espazo portuario pertencente a Portos de Galicia, "e no que o Concello tamén achega 300.000 euros", indica o edil do Goberno local.

O proxecto foi aprobado cun orzamento que ascende a preto de 760.000 euros. O 80% desta contía financiarase a través de fondos europeos que o departamento municipal xestionou de xeito directo ante o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE), dependente do Goberno central.

A obra incluirá a dotación e renovación por completo dos servizos básicos, así como humanización e pavimentación, con materiais sostibles e de gran calidade, nunha lonxitude de preto de 300 metros, ademais da creación de dúas zonas exclusivas para peóns, unha na parte máis próxima á praia e outra ás vivendas e locais existentes na zona, o que redundará "nunha mellora da accesibilidade, facilitando o tránsito a pé e en bicicleta", sinala Gregorio Agís.

Contémplase a instalación de rede de saneamento, pluviais e telecomunicacións, así como a renovación completa do alumeado e a instalación de mobiliario urbano, que inclúe seis bancos de madeira e papeleiras. A superficie será de empedrado, respectando a contorna e seguindo as pautas xa executadas noutros núcleos do municipio, que tamén foron reformadas a través da Concellería de Urbanismo e Promoción Económica. Por último, habilitarase a pertinente sinalización para garantir o calmado do tráfico.

Gregorio Agís explica que a tramitación deste proxecto volveu coller impulso logo de que o Concello se vise na obriga de rescindir o contrato coa empresa responsable da redacción do proxecto, ao incumprir os prazos de presentación. "A nova firma si que entregou toda a documentación en tempo e forma e iso permítenos avanzar", sinala o concelleiro, que recorda, asemade, que o proxecto foi presentado ante a veciñanza e ante o sector da hostalería en diferentes reunións. Se non se producen imprevistos, a obra será unha realidade no vindeiro verán.