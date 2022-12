Tino Fernández renuncia ás primarias acusando o PSOE local de falta de neutralidade

Non haberá primarias no PSOE pontevedrés. Un dos dous candidatos, o actual portavoz municipal Tino Fernández, anunciou este venres que retira a súa candidatura. Faino entre duras críticas á executiva municipal do partido, á que acusa de favorecer ao seu rival.

A pesar de que, segundo Fernández, "estamos convencidos de dispoñer da maioría suficiente para gañar", el e o seu equipo entenden que "lamentablemente non se dan as circunstancias necesarias para poder expor un proxecto solvente" para os próximos anos.

O dirixente socialista asegura que isto sucede ante o "claro posicionamento" da executiva municipal do PSOE cara ao outro candidato, o edil Iván Puentes, "ao que lle veñen dando cobertura política e apoio desde o primeiro momento, esquecendo a súa obrigación de neutralidade".

"Esta situación agravouse nas últimas semanas ata facer inviable a posibilidade de convivencia con outro candidato que non sexa o seu patrocinado", denuncia Tino Fernández.

Fernández lembra que o partido "xa temos experiencia" acerca de discrepancias entre o candidato elixido polos militantes e a opción do aparato do partido, provocando unha crise no seo da formación socialista "que nos levou a resultados desastrosos".

Tras defender que "non teño ningún interese en facer un Borrell", o portavoz socialista asegura que "polo ben do partido, aínda que discrepando nas formas e en boa parte do fondo, prefiro dar un paso atrás" e retirar a súa candidatura.

A partir do domingo, subliña Tino Fernández, o PSOE terá un candidato ás eleccións municipais de 2023 "ao que lle desexo o mellor".

El, á vez que agradece o apoio e o agarimo recibido por numerosos militantes, seguirá traballando polo partido desde o seu posto actual como portavoz municipal e concelleiro "cumprindo co mandato que os cidadáns expresaron nas urnas no seu momento".