Persoal e gastos correntes elevarán o orzamento de Moraña para 2023 a 2,76 millóns

Máis dun 6% crecerá o orzamento municipal de Moraña para o ano 2023. As contas públicas subirán ata os 2,76 millóns de euros, uns 162.000 euros máis que no actual exercicio.

Dúas son as partidas que experimentan un maior incremento, a de persoal e a de gasto corrente, para poder cubrir todas as necesidades da xestión municipal.

Así, o capítulo de gasto de persoal recollerá o incremento do 2,5% da masa salarial dos funcionarios e do persoal laboral, as nóminas do persoal eventual que xestiona o Obradoiro de Emprego Ulla-Umia VI e a aplicación da suba do IPC.

Por outra banda, tamén se recolle na memoria xustificativa do gasto aqueles incrementos de custo que todas as administracións, empresas e particulares están asumindo no que respecta ao subministro eléctrico, os carburantes e o alumeado público.

"O que procuramos é poder ter un control do gasto público e unha eficiencia total na utilización dos cartos dos que dispoñemos", explica o alcalde de Moraña, José Cela.

O rexedor defende que son uns orzamentos "continuistas" e marcados pola austeridade, buscando prestar os servizos sen endebedarse, o que lle permite ao Concello contar con remanente suficiente para realizar investimentos.

A este respecto, Cela sostén que haberá numerosos proxectos que se presentarán a diferentes liñas de subvención, asumindo as arcas municipais un máximo do 30% do investimento.

"O que conseguimos con estas contas é ter un Concello saneado", sentencia o seu alcalde.

O BNG REXEITA ESTES ORZAMENTOS

As contas para 2023 non terán o apoio do BNG, que critica que este documento "fala ás claras dun proxecto rematado, dun goberno sen ideas e carente de xestión", segundo o seu voceiro, Marcos Suárez, que denuncia que as necesidades de Moraña "fican no esquecemento".

O goberno municipal, asegura o líder nacionalista, elaborou un orzamento "afastado da realidade de Moraña" e que non ten en conta a conxuntura económica e social actual.

Reclama, entre outras cosas, máis investimento social, proxectos para ampliar a rede de saneamento e solucións para combater o estado de "abandono e deixadez absoluta" do rural.