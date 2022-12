Parada de Tenorio estrea un parque infantil "único"

"Un parque infantil, único, pioneiro, singular e co que procuramos non romper coa contorna e que estamos seguros que será un exemplo e un modelo para seguir e imitar por outros concellos".

Así define o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o recentemente habilitado parque infantil de Parada de Tenorio, no que se investiron preto de 60.000 euros financiados integramente por Xunta de Galicia e Deputación.

Trátase dun proxecto deseñado pola arquitecta local María García que pretende lograr a integración ambiental desta infraestrutura coa súa contorna natural.

A elección de Parada de Tenorio como lugar para este parque responde o crecemento sostible e continuado dos últimos anos nesta zona, que fai que conte cunha trintena de nenos e nenas.

"De todos os xeitos esta infraestrutura está pensada para que sexa gozada polas familias que se acheguen ata aquí e non so os residentes nesta zona. É un proxecto no que se vai a fixar moita xente", asegurou Jorge Cubela.

O rexedor agradeceu ademais a colaboración activa da Comunidade de Montes de Tenorio, que cedeu os terreos xunto ao campo da festa nos que se instalaron os xogos infantís.