O barco que derramou 150 litros de fuel en Ons abandona o porto de Vigo

O WEC Vermeer, o buque de bandeira chipriota que recoñeceu verter uns 150 litros de fuel a seis millas da illa de Ons, abandonou o porto de Vigo, onde se atopaba retido desde o pasado 11 de decembro.

A Capitanía Marítima de Vigo acordou levantar a orde de retención que pesaba sobre este barco portacontedores, segundo informou a Dirección Xeral da Mariña Mercante, despois de que os seus responsables cumprisen os requirimentos esixidos.

A armadora do WEC Vermeer tivo que depositar unha garantía de 230.000 euros para facer fronte aos custos de limpeza do fuel e á posible sanción que poida recaer na resolución do expediente sancionador por descarga contaminante ao mar.

Ademais, antes de partir da dársena viguesa en dirección a Portugal para seguir coa súa traxectoria prevista antes do incidente, o barco viuse obrigado a reparar a avaría detectada nun dos seus tanques de combustible, a fuga que provocou o derrame do fuel.

O episodio contaminante detectouse despois de que restos de chapapote chegasen, tres días despois do derrame en Ons, a dúas praias da Illa de Arousa, obrigando a activar o plan marítimo nacional por contaminación.

Restos da mancha de combustible apareceron tamén noutras zonas da ría de Arousa, entre elas O Grove e A Pobra do Caramiñal, o que provocou o peche temporal de tres polígonos bateeiros ao non poderse garantir a salubridade da súa produción.