Vox opta pola continuidade e elixe a Manolo Torres como candidato ás municipais en Pontevedra

Vox esfollou a margarida e, como era previsible, repetirá candidato en Pontevedra para as eleccións municipais de 2023. Manolo Torres, que xa liderou a súa candidatura nos últimos comicios, é a persoa elixida para competir pola Alcaldía.

Así o aprobou o comité executivo nacional do partido.

Manolo Torres, casado e con dous fillos, estudou Enxeñería Industrial e comezou a súa carreira profesional no sector naval no ano 1999, no estaleiro que Nodosa ten en Marín.

Desde 2003, é funcionario municipal no Concello de Pontevedra.

Alí, exerceu na dirección de Disciplina Urbanística e Policía Administrativa, na xefatura do Servizo de Extinción de Incendios e, a día de hoxe, é adxunto ao xefe da Oficina Técnica de Infraestruturas, Enxeñería e Servizos.

Torres foi ademais deportista federado e presidente do Real Club de Mar de Aguete, entre os anos 2015 e 2019, cursou estudos musicais e é alférez de fragata como oficial reservista voluntario da Armada.

Forma parte de VOX desde 2018 e, actualmente, é o vicepresidente do comité executivo provincial en Pontevedra.