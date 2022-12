O percorrido máxico de Papá Noel comeza por Ponte Caldelas

Recepción a Papá Noel en Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

Se a choiva nin o vento que azoutou as Rías Baixas este sábado de Noiteboa impediu que Papá Noel emprendese a súa viaxe máxica para encher de agasallos os fogares dos nenos de toda a comarca de Pontevedra. E unha das súas primeiras paradas foi en Ponte Caldelas.

Centos de nenos e nenas acudiron á recepción organizada polo Concello na Casa da Cultura de Ponte Caldelas, onde chegou tras un paso polas rúas do municipio.

Papá Noel atendeu as últimas peticións dos máis pequenos e entregoulles caramelos cos que adozar a espera ata que pase por todas as súas casas para deixar os agasallos.

Ademais, aínda os rezagados utilizaron a caixa de correos instalada para a recepción do bonachón personaxe do Nadal para entregar as súas cartas cos desexos para esta noite.