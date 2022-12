Unha borrasca augará o Fin de Ano

O 2023 chegará mollado. Os técnicos de MeteoGalicia sinalan que xa este venres unha borrasca estará situada ao noroeste da península Ibérica. Polo tanto, teremos un día de ceo parcialmente cuberto con chuvascos intermitentes, menos probables canto máis ó norte. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará forte do suroeste.

Para o sábado á borrasca súmase unha nova fronte fría que chegará a Galicia pola tarde. As chuvias serán fortes pola noite con vento que soprará do sur, forte.

Durante o domingo, o primeiro día do ano 2023, continuaremos afectados pola fronte que chegou a Galicia no día anterior. Con esta situación, agárdanse ceos con abundantes nubes e chuvias, máis persistentes e intensas pola mañá. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, quedando as máximas sen cambios. Os ventos soprarán frouxos, do suroeste pola mañá, rolando a noroeste pola tarde.