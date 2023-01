Un estudo incrementa en medio cento de novos achados a riqueza arqueolóxica de Poio

Entre os meses de xaneiro e novembro de 2022 a empresa Adro Arqueolóxica levou a cabo un pormenorizado estudo sobre os elementos arqueolóxicos existentes no municipio de Poio.

Trátase dunha actuación que foi impulsada pola Concellería de Turismo e que, tal e como explica a súa responsable, Silvia Díaz, supón a primeira fase dunha folla de ruta "a través da cal queremos localizar, identificar e catalogar os bens patrimoniais dos que dispón o concello, para estudar unha futura posta en valor".

A tenente de alcalde fai unha valoración moi positiva deste informe, que serviu, entre outras cousas, para actualizar a información existente e confirmar o achado de máis de medio cento de novos elementos, a meirande partes deles petróglifos, se ben tamén foron descubertos e localizadas varias mámoas e un xacemento da Época Antiga.

Os resultados deste labor de campo foron analizados hai uns días unha reunión de traballo, na que participaron representantes de Adro Arqueolóxica, ademais da propia Díaz e do responsable de Urbanismo, Gregorio Agís. A concelleira de Turismo sinala que o informe "vén a confirmar que Poio conta cun extraordinario conxunto de bens arqueolóxicos e patrimoniais, algúns dos cales xa estaban identificados e localizados. Estes novos achados supoñen aportar un valor engadido a diferentes espazos das parroquias, a modo de recurso cultural, turístico e medio ambiental", engade Silvia Díaz.

O estudo levouse a cabo nas cinco parroquias e centrouse na revisión e actualización do patrimonio arqueolóxico oficial, a localización do emprazamento de todos os elementos e a elaboración das pertinentes fichas. Tamén se levaron a cabo recreacións a través de fotogrametría.

Tal e como lembra a tenente de alcalde, na actualidade Poio conta con atractivos turísticos como os petróglifos da área da Caeira, integrada nos Camiños de Arte Rupestre Prehistórico do Itinerario Cultural do Consello de Europa, pero "a realización deste traballo de campo confirma que existen moitas máis localizacións nas que se atopan xacementos e restos que poderían supoñer un atractivo a sumar dentro do concello". En todo caso, Silvia Díaz tamén deixa claro que "os esforzos tamén deben centrarse no coidado e posta en valor destes elementos, que son vestixios doutras épocas e cuxa preservación tamén debe estar garantida".

O estudo tamén analiza os preto de 60 elementos catalogados previamente. Ademais dos petróglifos e das mámoas, tamén se ten constancia de restos de tres castros, dous xacementos do Calcolítico-Bronce e tres correspondentes á época medieval. "Sen dúbida este estudo supón un punto de partida moi efectivo e interesante para completar un proxecto que sirva para poñer en valor e dar visibilidade á enorme riqueza arqueolóxica e patrimonial coa que contamos no noso municipio", conclúe a edil do Goberno local.