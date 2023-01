Dúas concelleiras de Caldas rexeitan volver a presentarse ás municipais e reivindican máis presenza feminina

Concelleiras en Caldas de Benestar Social e de Cultura, Inés Fuentes e María López Buceta © Concello de Caldas de Reis

As concelleiras de Benestar Social e de Cultura e Mocidade, Inés Fuentes e María López Buceta, fixeron balance de xestión das súas respectivas áreas e anuncian que non volverán presentarse "sexa quen sexa a persoa que encabece a lista socialista" en Caldas de Reis.

Esixen unha "maior presenza feminina" na corporación municipal e lembran que, na actualidade, só están catro mulleres entre os trece integrantes da corporación. Sinalan que iso se nota na forma de facer política e de afrontar e debater os temas de interese para a cidadanía, tamén no propio equipo de goberno, explican.

Ambas levan sendo, desde hai once anos, concelleiras de sucesivos gobernos municipais liderados por Juan Manuel Rey, actual alcalde do Concello. Afirman que non cobraron salario pola súa dedicación de moitas horas ao longo destes anos.

Inés Fuentes e María López tamén avalían de maneira positiva o labor desenvolvido durante este último mandato colaborando coa cidadanía máis vulnerable durante a pandemia, con políticas contra a violencia de xénero ou a posta en funcionamento do novo edificio da Escola de Música, entre outros puntos.

Indican que esperan "seguir nas nosas áreas de xestión" ata o final do presente mandato e agradecen o apoio e dispoñibilidade do persoal técnico do Concello do mesmo xeito que ás persoas que lles prestaron "a súa confianza como representantes no Concello nas listas do Partido Socialista".