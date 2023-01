Problemas para ver a tele en Bueu

"A TVG sobre as 2.15 horas queda sen voz, tatexa, levamos meses así", "hai algunhas cadeas que non se ven", "coa televisión é para rir ou cabrearte bastante"... estas son algunhas das expresións que se publican nas redes sociais por parte de residentes en Bueu que non logran ver a televisión con normalidade.

O problema do non visionado de diversas canles de televisión provocou que o Concello traslade o problema a Celnex Telecom, a empresa encargada do mantemento do servizo que presta o Estado, a finais de 2022. Pero a situación continúa repetíndose neste inicio de 2023.

Ante esta persistencia de problemas, o goberno local de Bueu volveu trasladar as incidencias esta semana e Celnex Telecom indicou que levará a cabo a reparación do repetidor de Carrasqueira. Afirman que unha vez realizada a intervención solucionaranse os problemas

En todo caso, indican a aqueles usuarios que teñan que facer fronte a dificultades para ver as canles que chamen o teléfono de incidencias 900.833.999.

Algúns dos afectados sinalan que o problema se deriva da activación dunha antena 5G, que causa interferencias en varios das canles máis habituais como a Primeira, Antena 3 ou os de Mediaset.