O TSXG confirma a condena de 24 anos de cárcere imposta a un pai que violou á súa filla desde que tiña 5 anos

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de 24 anos de cárcere imposta pola Audiencia Provincial de Pontevedra a un home por violar de forma continuada á súa filla desde que tiña 5 anos ata que o denunciou, con case 17 anos, e por agredir sexualmente á súa muller e exercer violencia psíquica habitual sobre ela desde que casaron, en 1990, ata 2019.

A Sala do Civil e Penal rexeita o recurso presentado polo condenado, así como que proceda a modificación da pena imposta en aplicación da nova lei de garantía integral da liberdade sexual, coñecida como "Lei de só si é si".

Así, explica que non procede a rebaixa da pena de seis a catro anos de prisión polo delito de agresión sexual, pois o acusado e a vítima contraeran matrimonio.

"Entón, non estamos só ante un delito de agresión sexual do artigo 179 do Código penal na súa nova redacción, senón ante o subtipo agravado do artigo 180.4 4.ª (cando a vítima sexa ou fose esposa ou muller que estea ou estivese ligada por análoga relación de afectividade, aínda sen convivencia), cuxa pena xira entre sete e quince anos", sendo obrigado para os maxistrados tomar en consideración en conxunto a nova norma en canto favoreza ao reo, e non soamente aspectos particulares da mesma que o fagan de forma illada.

Destacan os maxistrados que, "no bloque de legalidade agora vixente, a pena mínima, de acordo con os feitos probados, sería de sete anos", a que resulta favorable ao reo é a de seis anos, imposta na sentenza que agora se confirma.

Por tanto, conclúen que a condena "que resulta favorable ao reo" é a imposta na sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra, a cal foi confirmada polo TSXG.