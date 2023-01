Catro egresadas do campus pontevedrés reciben os Premios Sofía Novoa

Este venres 13 a sede da Deputación de Pontevedra en Vigo será escenario do acto de entrega dos catro premios e o dous accésit, recoñecidos con 1.000 e 600 euros, outorgados na sétima edición dos Premios Sofía Novoa.

Estes galardóns distinguen os traballos do alumnado dos campus de Pontevedra e Vigo en Traballos de Fin de Grao (TFG) e Fin de Máster (TFM) que fomentan, consolidan e contemplan a perspectiva de xénero.

Na categoría TFG, o xurado premiaba os proxectos: O traballo por proxectos e o álbum ilustrado para promover a igualdade de xénero en educación infantil, da graduada de Ciencias da Educación e do Deporte Raquel Álvarez, e tamén Visibilidade e representación da muller na divulgación científica: análise crítica da revista National Geographic en 2020, da exalumna de Filoloxía e Tradución Elena Moldes.

Tamén se outorga un accésit á titulada da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo Alba Fernández pola súa exposición en Muller e prisión en España.

No apartado de TFM, as persoas que integran o xurado destes premios que promove a Deputación de Pontevedra decidían recoñecer tres traballos defendidos na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus de Pontevedra: O álbum e a novela gráfica como recurso didáctico para unha educación en igualdade na ensinanza das artes plásticas en secundaria, de Nuria Bouzas, e Proposta de dicionario feminista de termos cinematográficos para o profesorado de bacharelato, de Rebeca López Villar.

O accésit recaeu en Emma Juncal por Análise dos estereotipos de xénero no alumnado de Educación Infantil enmarcado nas ciencias experimentais.

Nestes distintos traballos promóvese, como recolle o DUVI, unha reflexión crítica dos estereotipos de xénero nos centros educativos ao mesmo tempo que se busca dar visibilidade aos traballos das mulleres cineastas; ás profesionais no campo científico e á situación na que se atopan as internas nas prisións españolas.