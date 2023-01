"É unha gozada atopar un cómic dos que case non hai. É unha sensación cojonuda"

Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot Rafa Domínguez, coa súa colección de cómics © Mónica Patxot

Nada facía presaxiar que unha viaxe a Asturias, con apenas trece anos, ía ser transcendental na vida de Rafa Domínguez. Cando aínda non soñaba con ser médico ou, de ningunha maneira, dedicarse á política, atopouse cunha paixón que lle acompaña desde entón: os cómics.

En casa dun dos seus curmáns, durante esas vacacións de preadolescente, caeu nas súas mans seu primeiro cómic. "Eu sempre fun lector de libros e de novelas de todo tipo, pero cos cómics empecei aí", relata Domínguez. "Lin uns cuantos que tiña e dixen: isto é o que me gusta".

Trinta anos despois a súa colección crece día a día. Presume de ter "entre dous mil e tres mil cómics". Nin el o sabe ben porque, aínda que hai pouco comezou a catalogalos, ten tarefa por diante. Os andeis das súas casas de Pontevedra e Sanxenxo xa quedan pequenos.

En terras asturianas descubriu a súa afección pero, como el mesmo recoñece, "a miña adicción" comezou coas súas frecuentes visitas á librería Paz. "O que eles traían era o que eu compraba. Aconsellábanme sempre", lembra, e ao mesmo ritmo ía crecendo a súa colección.

O primeiro cómic que comprou "foi un que xa non teño", lamenta Rafa Domínguez. Foi un 'crossover' entre Batman e Hulk "que agora vale moito diñeiro". Aí comezou a súa "obsesión" co home morcego, o personaxe que lle apaixonou desde que se cruzou no seu camiño.

"Hai quince anos en Valencia atopei un lote de 75 cómics de Batman que o vendían enteiro. Aí foi cando empecei a coleccionar en serio", subliña Domínguez, que presume con orgullo de ser un "friki" deste tipo de historias.

Tanto é así que, dos cómics de Batman que se publicaron en España desde os anos 70 "téñoo casi todo", aínda que os anteriores "son moi complicados de conseguir". Atesoura, iso si, un exemplar de 1958 que, como o resto da súa colección conserva entre cartóns antiácido e fundas de plástico "para protexelos e que non se estraguen".

Non é, con todo, o cómic máis antigo que ten no seu poder. Unha das súas xoias máis prezadas é unha colección "que é case imposible de conseguir agora". Son do ano 1948. Trece números dunha serie editada en España, Robin e o morcego, que plaxiou as historias de Batman.

Todas as mañás entra na internet e rastrexa a rede en busca de títulos singulares, participando en poxas polos números máis prezados. Pero recoñece que "o que me gusta son os rastros". No de Pontevedra atopou o número 1 de Supermán do 1978 en xaponés.

"Non se como chegou ata aquí. Compreino por dous euros e agora pode custar uns 200", detalla. Dublín, Londres, Madrid, Barcelona... en cada cidade á que vai compra algún en mercadiños ou tendas especializadas. "A miña muller rífa comigo moitas veces", explica con certa diversión.

Recoñece que, atopar algunha destas xoias polas que se pelexan os coleccionistas, "é unha sensación cojonuda", aínda que asegura que nunca pagou cantidades abismais por eles. O único capricho que se deu, o Batman Ano 1 de Frank Miller, "que cambiou o sector nos 80".

Pagou no seu momento unhas 8.000 pesetas. Non máis de 400 euros gastou o pasado verán nun lote de 150 cómics de Batman Novaro que vendían os herdeiros dun libreiro de Barcelona. "Se fixese esta colección en Estados Unidos non necesitaba traballar nunca máis", afirma.

Polos seus andeis, ademais de Batman, hai cómics "de todo tipo", aínda que na súa maior parte historias de superheroes. "Se les os máis antigos ves como cambiou a sociedade, desde portadas machistas ata cando falaron da droga por primeira vez", explica fascinado.

E si, tamén posúe unha longa lista de novelas gráficas editadas por artistas galegos, entre eles Kiko da Silva ou Miguelanxo Prado. Galicia, subliña Domínguez, "é unha potencia mundial no cómic" e desde todos os seus recunchos "exportamos grandes autores".

A visita pola súa colección termina cunha recomendación. Sandman, de Neil Gailman. "É o mellor que se editou en España. Vóache a cabeza, é espectacular", afirma. Non é de estrañar que, con esa paixón que mostra, este título ocupe un lugar privilexiado nos seus andeis.