Miñones ve "fóra de lugar" o pacto de alcaldes pola N-541 ao consideralo "oportunismo"

A unión que formaron alcaldes de sete municipios do interior polos que pasa a N-541, co apoio das cidades de Pontevedra e Ourense, non gustou ao Goberno. Polo menos, así se desprende das declaracións realizadas polo seu delegado en Galicia.

"Creo que ese aproveitamento das circunstancias e ese oportunismo está fóra de lugar", sostivo José Miñones, en declaracións aos medios de comunicación, reclamando que é necesario "deixar de lado" este tipo de "oportunismos políticos".

Asegura que, aínda que as causas do accidente do autobús que caeu ao Lérez en Noiteboa aínda se descoñecen, a estrada estaba "recentemente asfaltada e en boas condicións de visibilidade", polo que rebate as críticas realizadas por estes alcaldes.

Miñones explicou que a N-541 "non está entre as estradas de Galicia catalogadas como de concentración de accidentes" e que esa denominación non se fai desde a política, senón que "se basea en criterios técnicos".

O delegado lembrou que "desde hai catro meses", por tanto antes do accidente, hai dous proxectos de asfaltado e mellora de varios tramos da estrada en cuestión, que supoñen un investimento de 500.000 e 470.000 euros.

Ambos están en fase de licitación e as obras prevén comezar en maio, adiantou.

O chamado 'Pacto de Pedre', polo lugar no que ocorreu o accidente, foi asinado polo alcalde de Cerdedo-Cotobade e os seus homólogos dos municipios ourensáns de Boborás, Beariz, O Irixo, O Carballiño, Punxín e Maside.