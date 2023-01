Rescatan un condutor accidentado de madrugada na Autovía do Salnés

Un condutor tivo que ser excarcerado polos servizos de emerxencia tras sufrir un accidente a pasada madrugada na Autovía do Salnés, ao seu paso por Sanxenxo.

O sinistro, segundo informou o 112 Galicia, produciuse sobre as catro de madrugada no punto quilómetro 18 da autovía, nas inmediacións do polígono de Nantes.

Os membros do GES de Sanxenxo tiveron que extraer a porta do coche, que estaba bloqueada tras o impacto, para que poder rescatar á vítima.

Persoal sanitario atendeu ao condutor no lugar, que presentaba feridas de carácter leve.

Ao lugar do accidente trasladáronse, ademais, axentes da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local de Sanxenxo e do servizo de mantemento da vía para despexar os restos do accidente.