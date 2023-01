A consulta monográfica de Párkinson e outros trastornos no Hospital Provincial, recoñecida como referente

Acto de recoñecemento á consulta monográfica de Párkinson do CHUP © Mónica Patxot Responsables da consulta monográfica de Párkinson do Hospital Provincial © Mónica Patxot Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, presidía o acto de recoñecemento © Mónica Patxot

Este mércores 18 a consulta monográfica de Párkinson e outros trastornos do movemento do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP) recibía a acreditación de calidade que outorga o Grupo de Estudo de Trastornos do Movemento da Sociedade Española de Neuroloxía (SEN).

Esta distinción supón que o Hospital Provincial é o hospital de referencia ao que se lle recoñece a calidade asistencial que desenvolve o servizo. Ao acto acudían Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade; José Flores, xerente da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés; Manuel Seijo, xefe do servizo de Neuroloxía; o xerente nacional da biofarmacéutica AbbVie, Alberto Ramos; e a presidenta da asociación provincial de párkinson de Pontevedra (Apropark), Begoña Cerqueiro.

Iria Cabo, neuróloga responsable de presentar a historia e a documentación da consulta monográfica do CHUP, recibía a certificación de calidade de mans do conselleiro, que estaba acompañado polo doutor Diego Santos, coordinador do Programa de Acreditación da Sociedade Española de Neuroloxía para consultas monográficas de trastornos do movemento, unidades de trastornos do movemento e unidades de trastornos do movemento médico cirúrxicas.

O programa de acreditación recoñece ás unidades clínicas que tratan pacientes coa enfermidade de Párkinson e aseguran a mellor prestación asistencial. Entre outros aspectos tense en conta a seguridade do paciente, a humanización da atención e a xestión da tecnoloxía, entre outras cuestións.

A doutora Iria Cabo, responsable da consulta monográfica do CHUP, sinalou que se centran na atención do paciente e do seu coidador. A enfermidade do Párkinson, trastorno neurodexenerativo que afecta o sistema nervioso de forma crónica e progresiva, é a segunda máis predominante na actualidade tras o Alzheimer e pertence aos denominados Trastornos do Movemento.

O diagnóstico na actualidade é exclusivamente clínico e precisa de revisións periódicas para a súa confirmación e para descartar a posibilidade dalgún outro tipo de parkinsonismo dexenerativo. O seu tratamento establécese de maneira personificada e multidisciplinar, coa participación doutros profesionais médicos atendendo á progresión da enfermidade.